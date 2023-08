Tweespalt in VS groeit: ’Mate van haat die ik nog nooit heb gezien’

Washington - De vierde strafzaak tegen Donald Trump vormt een nieuw dieptepunt in de Amerikaanse politiek: een oud-president die zich als verdachte bij de gevangenis moet melden voor een ’boevenfoto’, de mugshot. Media in de VS smullen ervan en volgden donderdag per helikopter en auto elke stap van de Republikein. Het leverde primetime tv-sensatie op voor miljoenen kijkers. Tegelijkertijd danst Amerika op een vulkaan, ziet correspondent Paul Jansen.

Donald Trump: „Laat ik het zo zeggen: er is een mate van passie die ik nog nooit heb gezien en een mate van haat die ik nog nooit heb gezien. Dat is waarschijnlijk een slechte combinatie.” Ⓒ Getty Images