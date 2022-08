Man (37) overleden na schietpartij Tilburg, bekende van politie

TILBURG - Een 37-jarige man uit Tilburg is in de nacht van maandag op dinsdag overleden nadat hij was neergeschoten in de Borselestraat in Tilburg. Het gaat om een bekende van de politie, zo meldt een politiewoordvoerder.