Poetin-tegenstander dood aangetroffen in Washington: ’Een mysterieuze zaak’

De 51-jarige Dan Rapoport werd volgens The New York Post zondagavond rond 21.00 ontdekt op de stoep voor zijn huis in de wijk Georgetown. Volgens de politie hadden ze een melding hadden gekregen van iemand „die uit het huis was gesprongen.” Dan Rapoport was een Lets-Amerikaanse zakenman die volgens The New York Post veel kritiek uitte op Poetin en de oorlog in Oekraïne. Rapoport runde in het verleden een nachtclub in Moskou.

De redacteur van de Russische site Tatler, Yuniya Pugacheva, beweerde dat Rapoport door zelfmoord om het leven was gekomen. Ook zei Pugacheva dat de hond van Rapoport in een nabijgelegen park werd gevonden. De hond zou een afscheidsbrief en contant geld bij zich dragen.

Vragen

De vrouw van Rapoport, Alena Rapoport, ontkent echter dat haar man zichzelf van het leven heeft beroofd. „Er was geen afscheidsbrief, hij heeft geen zelfmoord gepleegd.” Volgens Alena zouden de omstandigheden rondom de dood van haar man mysterieus zijn. Dan zou in de dagen voor zijn dood vreemde berichtjes hebben gestuurd, en op Facebook een opmerkelijke status hebben geplaatst. Ook werden volgens The New York Post bij het lichaam verschillende spullen gevonden die vragen oproepen. „Er lag een telefoon, een sleutelhanger, een koptelefoon en geld bij het lichaam. Gekker was de vondst van „een bril, een niet nader gespecificeerd stuk metaal, een oranje teenslippers, een zwarte hoed en een rijbewijs uit Florida.”

De politie in Washington onderzoekt de zaak.

