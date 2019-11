Onrust in gevangenis na vrijlating moordenaar

Moordenaar Jude Jayamaha, een telg uit een rijke en belangrijke familie, kreeg verrassend gratie van vertrekkend president Maithripala Sirisena. Jayamaha was ter dood veroordeeld voor het doden van de negentienjarige Yvonne Jonsson. Zij was in 2005 tijdens een vakantie in de eilandstaat doodgeslagen nadat ze ruzie had gekregen met de man.

Ⓒ AFP

De vrijlating van Jayamaha leidde tot woedende en verbijsterde reacties. De zus van Jonsson had eerder al gezegd dat de dader nooit berouw heeft getoond. Inmiddels is ook onrust ontstaan in de Welikada-gevangenis. Een functionaris zegt dat de politie speciale eenheden naar het gebouw heeft gestuurd. Zij kunnen ingrijpen als de situatie verder escaleert.