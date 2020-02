Wanorde CBR raakt oudere: ’Vakantie afgezegd’

Een week of wat naar de Dordogne zit er voor de Vellinga’s even niet in. Ⓒ Foto APA

Den Haag - Dat ouderen met een tijdelijk verlengd rijbewijs niet met de auto naar het buitenland blijken te kunnen, is een flinke strop voor velen van hen. „Dat betekent dat ik in grote problemen ga komen. Want ik zou als vrijwilliger gehandicapten gaan helpen in Frankrijk. Nou, dat kan ik nu wel vergeten. Ik mag ze daar namelijk niet rondrijden omdat de verlenging van mijn rijbewijs alleen voor Nederland geldt. Lang leven één Europa”, zegt Jan Bert Eweg uit Haarlem.