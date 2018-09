'Hogere opening voor beurs Amsterdam'

Het banenrapport van de Amerikaanse overheid temperde de vrees voor een snel oplopende inflatie die de Federal Reserve zou kunnen aansporen tot een agressiever rentebeleid. De graadmeters in New York boekten vrijdag plussen tot 1,8 procent en de Nikkei in Tokio eindigde maandag met een winst van 1,7 procent.

Bij de bedrijven op Beursplein 5 zal de aandacht uitgaan naar informatieleverancier Wolters Kluwer die de verkoop van ProVation Medical aan Clearlake Capital Group heeft afgerond. Met de in januari aangekondigde transactie was een bedrag van 150 miljoen euro gemoeid.

NN Group

NN Group maakte bekend dat bestuurder Robin Spencer per 1 juli aftreedt. Hij is hoofd van de internationale verzekeringsactiviteiten van het bedrijf.

Arcadis kondigde aan de Britse Sarah Kuijlaars voor te dragen als nieuwe financieel directeur. Zij moet Renier Vree opvolgen die op 1 maart vertrok bij het advies- en ingenieursbureau. Daarnaast past Arcadis de structuur van de bedrijfstop aan.

Pharming

Pharming heeft de afgelopen periode 6,3 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven. Het biotechbedrijf deed dat in de periode van 7 tot 9 maart vanwege de uitoefening van warrants, die een totaal vertegenwoordigen van 9,2 miljoen aandelen.

Daarnaast werd gemeld dat de beursgang in Amsterdam van groothandel en distributeur van consumentengoederen B&S tot bijna een half miljard euro kan opbrengen. De inschrijving sluit op 22 maart, een dag later moet de notering een feit zijn. Als alle aangeboden stukken worden verkocht komt de opbrengst van de beursgang op maximaal 493 miljoen euro. Verder wil laadpalenbedrijf Alfen op 22 maart een notering, met een emissie die maximaal 147 miljoen euro moet opleveren.

E.ON

In Frankfurt zal er belangstelling zijn voor E.ON. Het Duitse energieconcern neemt Essent-moeder Innogy over van branchegenoot RWE. Naast de 76,8 procent van Innogy die RWE in handen heeft, doet E.ON ook een bod op de resterende aandelen.

De macro-economische agenda is vrijwel leeg. Later in de week komen onder meer Europese en Amerikaanse inflatiecijfers en gegevens over de industrie en het consumentenvertrouwen in de VS.

Zomertijd

Overigens is in de VS is de zomertijd ingegaan waardoor het tijdsverschil tussen Nederland en New York vijf uur is. Als in Europa over twee weken ook de klok een uur vooruit gaat, is het tijdsverschil weer terug op zes uur.

De AEX-index sloot vrijdag 0,4 procent hoger op 537,14 punten. De MidKap eindigde 0,2 procent in de plus op 817,42 punten. Londen en Parijs klommen tot 0,4 procent. De DAX in Frankfurt daalde 0,1 procent.