Vakbonden gaan nieuwe treinstakingen organiseren

Binnenland

ANWB: drukke avondspits met 695 kilometer file door treinstaking

Er is dinsdagavond een drukke avondspits, met op het hoogtepunt 695 kilometer file rond 17.30 uur. De ANWB ziet dat het veel drukker is op de weg, waarschijnlijk doordat meer mensen de auto pakken vanwege de staking van NS-personeel in het midden van het land, die het treinverkeer in bijna het hele ...