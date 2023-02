Premium Het beste van De Telegraaf

Komt er eindelijk duidelijkheid? Is oud-rijkswachter sleutel in moordmysterie ’Bende van Nijvel’?

Door Wilson Boldewijn Kopieer naar clipboard

Begint het verhaal rond de beruchte Bende van Nijvel aan zijn laatste hoofdstuk? Het antwoord op die vraag moet de komende maanden komen, want de beruchte oud-rijkswachter Robert Beijer gaat ondervraagd worden over zijn al dan niet bestaande rol in de bende. Beijer duikt elke keer op in strafrechtelijke onderzoeken, waarvan sommige parallel lopen aan de gebeurtenissen in de jaren tachtig. Maar er was altijd te weinig om hem officieel in staat van verdenking te stellen.