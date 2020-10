Russisch ziekenhuis voor coronapatiënten ontruimd na explosie

MOSKOU - In een provisorisch ziekenhuis voor coronapatiënten in de Russische stad Tsjeljabinsk is zaterdag een zuurstoftank ontploft. De bijna 160 patiënten in het ziekenhuis zijn geëvacueerd. De meeste patiënten zijn ondergebracht in andere ziekenhuizen in de stad in de zuidelijke Oeral, meldde het ministerie van Gezondheid.