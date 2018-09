’Waarom ook geen mannenquotum?’

Natuurlijk ben ik voor een afspiegeling van de maatschappij en met name de deelname van vrouwen in alle beroepen en functies. Mannen en vrouwen in dezelfde functie en elk beroep hetzelfde belonen als ze hetzelfde werk doen en een zelfde arbeidscontract hebben. Zelfs dat is niet geregeld.

Het is echter een gegeven dat er meer vrouwen dan mannen liever kiezen voor deeltijd. Althans dat maak ik in mijn omgeving mee.

De emancipatie van vrouwen is al een heel eind gevorderd. Vrouwen zullen echter nooit mannen worden. Gelukkig maar niet. Dat zou een saaie boel worden.

Aad van der Gulik, Lisse