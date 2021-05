Zeldzaam babyhaaitje spoelt aan op strand Ouddorp

De voshaai is volgens de Zeezoogdierenhulp ’geen uitgesproken bewoner van ondiepe kustwateren en is daarom zeer zeldzaam in de zuidelijke Noordzee’. Er zijn slechts enkele voshaaivangsten gedaan in de zomer en het najaar in Nederlandse kustwateren.

Het haaitje gaat op een later moment naar het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Tot die tijd ligt het dier in een vriezer.