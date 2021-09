Met vallen en opstaan naar hoger zorgsalaris

Premium Columns

Kaag is erin geslaagd haar reputatie in een paar maanden te ondergraven

De algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer zijn het belangrijkste debat van het parlementaire jaar. Daarom was er kritiek op Sigrid Kaag, toen zij als minister van Buitenlandse Zaken liet weten niet aanwezig te zullen zijn. Ze zou naar de VN in New York reizen. Premier Mark Rutte gaat da...