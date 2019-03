Baby’s kinderopvang gedrogeerd want eigenaresse wilde sporten

De 32-jarige January Neatherlin uit Bend in Oregon werd vorig jaar gearresteerd toen de politie ontdekte dat ze zeven kinderen zonder begeleiding had achtergelaten om naar de Crossfit les te gaan.

Kinderopvang Little Giggles bleek ook zonder vergunning te werken. January had bovendien gelogen over haar diploma.

Ouders kregen te horen dat ze tussen 11 en 14 uur niet op bezoek mochten komen omdat de kleintjes (tot 5 jaar) dan sliepen. In werkelijkheid voerde ze de kinderen melatonine zodat ze sneller en dieper sliepen. Ondertussen ging Neatherlin lekker de deur uit en bleven de kinderen alleen achter.

„Ze diende herhaaldelijk een slaapmiddel toe aan een kamer vol jonge kinderen om haar eigen narcistische behoeftes na te jagen. Er is geen plek in onze maatschappij voor dit soort monsters”, reageerde één van de geschokte ouders na de rechtszaak in een gesprek met de zender KTVZ.

Volgens één familie heeft hun dochter ook nog eens hersenbeschadiging opgelopen omdat ze ruw zou zijn behandeld in de opvang. Van andere kinderen was het slaapgedrag drastisch veranderd door de melatonine.

Neatherlin was al vier jaar bezig met haar illegale kindercentrum. Ook haar claim dat ze gediplomeerd verpleegkundige was, bleek niet te kloppen.

De zaak kon worden opgerold dankzij een ex-vriendje van Neatherlin.