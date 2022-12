Onderzoekscommissie: ’Nederland steunde toch geen terroristen’

Nederland besloot in 2015 om ’gematigde’ rebellengroepen te steunen in de strijd tegen dictator Assad in de Syrische burgeroorlog. Door die steun met ’niet-dodelijke goederen’ zoals uniformen en voertuigen zouden die opstandelingen in de machtsstrijd meer gewicht in de schaal leggen tegenover extreme, jihadistische rebellengroepen zoals IS. Voorwaarde was, zo luidde de belofte aan de Tweede Kamer, dat deze gematigde groepen zich aan het oorlogsrecht hielden en ook niet samenwerkten met extremisten.

Volgens generaal majoor b.d. Patrick Cammaert nam Nederland risico’s door Syrische rebbelen te ondersteunen, en werd dat onvoldoende onderbouwd. Ⓒ ANP / Phil Nijhuis

Dagblad Trouw en actualiteitenprogramma Nieuwsuur meldden in 2018 dat er veel mis was met de leveringen. Zo had een van de groepen die Nederlandse pick-up trucks, radio’s en scherfvesten ontvingen later toch het label ’jihadistisch’ gekregen. Het ging om Jabhat al-Shamiya (Levant-front), door het Openbaar Ministerie in een strafzaak tegen een jihadist als terroristisch en extreem bestempeld.

In opdracht van Buitenlandse Zaken begon mariniersgeneraal b.d. Patrick Cammaert vorig jaar een onderzoek. Zijn commissie bracht vrijdagochtend de conclusies naar buiten.

Oorlogsmisdaden

Belangrijkste slotsom is dat er geen aanwijzingen zijn dat de Nederlandse spullen in handen zijn gevallen van terroristen. „Geen van de gesteunde groeperingen komt voor op (inter)nationale terroristenlijsten.” Sommige gesteunde groepen worden wel in verband gebracht met oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen, maar de commissie heeft geen aanwijzingen dat de rebellen salafistisch of jihadistisch waren. Cammaert citeert een van de commandanten: „Wij vechten tegen terrorisme namens de hele wereld en als wij er niet waren geweest, zouden terroristen de Europese hoofdsteden hebben bereikt.”

Dat neemt niet weg dat Nederland grote risico’s nam met het Non-lethal Assistance-programma (NLA). De eisen die aan de groepen werden gesteld voor gematigdheid waren onrealistisch en moeilijk controleerbaar. „Buitenlandse Zaken bokste als het ware ’boven zijn gewicht”, stelt Cammaert. De informatie die over het programma aan de Kamer werd verstrekt wekte de ’illusie van controle’. „Formuleringen als ’alleen zorgvuldig doorgelichte groepen in aanmerking te laten komen voor steun’ en ’professionele monitoring’ wekken de indruk dat de risico’s beheersbaar zijn.” Maar Nederland had onvoldoende inlichtingenbronnen die zicht hielden op de koers van de rebellengroepen.

Ook strookte het NLA-programma niet met het internationaal recht, dat verbiedt om zich te bemoeien met een binnenlands gewapend conflict. Dat mag alleen met een gedegen verantwoording van de inmenging, maar die ontbrak.

De onthullingen van Trouw en Nieuwsuur wekten in 2018 commotie, schrijft Cammaert. Het beeld ontstond dat terroristen massaal hun mitrailleurs op Nederlandse pickup trucks schroefden. Maar er rees ook kritiek op de brengers van het nieuws. „Diverse door de commissie geïnterviewde personen hekelden de beeldvorming en de werkwijze van de media”, schrijft de commissie. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken was ook veel kritiek op de berichtgeving van Trouw en Nieuwsuur, maar het departement deed volgens Cammaert weinig om het nieuws te weerspreken.

’Monddood gemaakt’

Arabist Jan Jaap de Ruiter was een van de critici die zich openlijk uitsprak tegen het beeld dat Nederland jihadisten had gespekt. Voor hem betekent het slotrapport van de commissie een opluchting. Hij kwam in serieuze problemen omdat hij en mede-onderzoeker Rena Netjes de conclusies van Trouw en Nieuwsuur in twijfel trokken. Volgens het tweetal was het Levant-front op moment dat ze de spullen kregen helemaal niet jihadistisch en was er dus niet zoveel mis met de leveranties.

Dat bracht hen stevig in botsing met Trouw en Nieuwsuur. De journalisten die hadden gepubliceerd over de zaak en hun hoofdredacties stuurden een brief aan zijn werkgever, de Tilburgse universiteit. Daarin wordt De Ruiter beschuldigd van ’zware en ongefundeerde beschuldigingen’, handelen dat ’de grenzen van de maatschappelijke betamelijkheid overschrijdt’ en het verspreiden van complottheorieën. De hoofdredacties vroegen de universiteit om actie te ondernemen tegen de ’lasterlijke campagne’ van hun medewerker, aangezien ’respectabele media als Nieuwsuur en Trouw het zich niet langer kunnen veroorloven om besmeurd te worden in het publieke domein omtrent een dermate belangrijk journalistiek onderzoek, door een medewerker van een respectabele instelling als de uwe.’

De Ruiter ervoer de klacht als een poging om hem monddood te maken. „Ik vond die brief buitengewoon onaangenaam. Vooral vanwege de intimiderende toon en de bewering dat we ons niet aan de code van wetenschappelijke integriteit zouden hebben gehouden.”

De klachtbrief miste zijn uitwerking niet: de universiteit stelde een onderzoek in, dat ernstige persoonlijke gevolgen kon krijgen. De Ruiter: „Dat werd dus een lange, donkere zomer. In mijn sombere momenten vreesde ik dat het college de klagers gelijk zouden geven, wat me mijn baan zou kunnen kosten.”

Maar zover kwam het niet. Na maanden concludeerde de universiteit dat De Ruiter geen integriteitsnormen had overschreden. Dat was de eerste opluchting. De conclusies van de commissie-Cammaert vormen vandaag een tweede opsteker dat hij en Netjes er niet naast zaten.

Minister Wobke Hoekstra van Buitenlandse Zaken benadrukt dat er ten tijde van de Syrische burgeroorlog in Nederland een brede wens leefde om iets te doen aan het bloedvergieten in de Syrische burgeroorlog. ,,Soms brengt iedere keuze risico’s met zich mee en is het moeilijk om gewenste resultaten te behalen. Maar in Syrië had nietsdoen ook risico’s. In een weerbarstige context moet je soms moeilijke keuzes maken op basis van incomplete informatie.’’