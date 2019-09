Grilligheid Baudet blijft risico voor partij

Aan het begin van de crisis werd Baudet in zijn eentje op de Amsterdamse wateren gekiekt. Ⓒ Robin Utrecht

Den Haag - De scheuring bij Forum voor Democratie was afgelopen zomer dé traktatie voor de gevestigde partijen. Zij hadden twee jaar lang, aanvankelijk honend, toen met ongemak en uiteindelijk radeloos, gekeken naar de opmars van Baudet en de zijnen, die ondanks veelvuldige schandaaltjes maar niet wilden struikelen. Opeens stond Forum daar openlijk ruziënd z’n zuilen zelf af te breken. Met een nieuw parlementair jaar in aantocht en verkiezingen die nog anderhalf jaar op zich laten wachten, is de vraag hoe de jonge partij zich herpakt.