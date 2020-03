Gestrande ic-bus op takelwagen richting Groningen met patiënten erin

De ic-bus was maandagavond gestrand op de A73. De politie en brandweer kwamen ter plaatse. Ook zeker acht auto’s van de ambulancediensten rukten uit, zo was te zien op de eerste beelden.

De bus kreeg pech ter hoogte van de plaats Vierlingsbeek. In de ’rijdende intensive care’ liggen coronapatiënten, bevestigde een woordvoerder van de Brandweer Brabant-Noord aan De Telegraaf.

„Een koelvloeistoflekkage bleek het probleem te zijn. Monteurs hebben geprobeerd dat te verhelpen, maar dat is niet gelukt”, vertelt hij.

De patiënten waren onderweg van een Limburgs ziekenhuis naar een hospitaal in Groningen. Na enig oponthoud werd de ic-bus op een takelwagen geplaatst ’terwijl de patiënten nog aanwezig zijn in de bus’, aldus de brandweer. Zo reed de bergingswagen verder.

Politie-escort om bus

Vervolgens is een tussenstop in het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen gemaakt. „De patiënten kregen daar een check”, aldus een woordvoerder. Die kon maandagavond rond 22.00 uur niet aangeven wat de laatste stand van zaken was, maar op een foto die deze krant binnenkreeg, is te zien hoe de bergingswagen met de bus erop op de A50 rijdt rond Arnhem. Een politieauto en een motoragent escorteren het vervoer (zie foto bovenaan).

Eerder werd nog vermoed dat de patiënten zouden worden overgeheveld in aparte ambulances. Daarvoor lijkt toch niet te zijn gekozen.

