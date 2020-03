Ic-bus krijgt pech: politie, brandweer en 8 ambulances aanwezig

De politie en brandweer zijn ter plaatse. Ook zijn zeker acht auto’s van de ambulancediensten uitgerukt, zo valt op te maken uit de eerste beelden.

De bus staat stil in de buurt van Vierlingsbeek. „De bus was onderweg met coronapatiënten, maar staat nu met pech stil op de snelweg”, bevestigt een woordvoerder van de brandweer. „Ik heb zojuist contact gehad met de calamiteitencoördinator ter plaatse. De mensen daar zijn druk bezig. We zullen spoedig meer informatie kunnen geven.”

Later meer.