Ic-bus met coronapatiënten gestrand op A73: ’Mét patiënten erin op takelwagen’

De politie en brandweer zijn maandagavond ter plaatse gekomen. Ook zijn zeker acht auto’s van de ambulancediensten uitgerukt, zo valt op te maken uit de eerste beelden.

De bus kreeg pech ter hoogte van de plaats Vierlingsbeek. „Het gaat om een koelvloeistoflekkage. Monteurs hebben geprobeerd dat te verhelpen, maar dat is niet gelukt”, vertelt een woordvoerder van de brandweer.

De patiënten komen uit een Limburgs ziekenhuis en worden overgeplaatst naar Groningen. „De ic-bus wordt nu op een takelwagen geplaatst terwijl de patiënten nog aanwezig zijn in de bus”, vertelt de woordvoerder.

Ⓒ SK Media

’Check in Nijmegen’

De bergingsbus met de ic-bus erop gaat, met de ambulances erachteraan, nu naar het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen. Daar wacht een tussenstop.

„De patiënten krijgen een check en worden daarna in de ambulances gelegd”, aldus een woordvoerder. Waarom dat niet meteen gebeurt? „Die check willen we doen. En het verplaatsen van mensen in een ziekenhuis is veiliger dan in de buitenlucht.”

Aankomst in Nijmegen staat gepland rond 20.30 uur. De bedoeling is dat iedereen vandaag nog in Groningen aankomt. Hoe laat dat zal gebeuren, is niet te zeggen, aldus de brandweerwoordvoerder.

