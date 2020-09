Opnieuw dagrecord: bijna tweeduizend besmettingen

DEN HAAG - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt vrijdag 1974 nieuwe besmettingen. Dat is opnieuw een record aan positieve tests in ons land voor de vierde dag op rij. Eeder werd echter niet zoveel getest dan nu het geval is. Ook het aantal opnames en doden blijft fors achter vergeleken met de eerste golf.