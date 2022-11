Man bekent lekprikken van 250 auto- en scooterbanden

Hij heeft inmiddels bekend, maar het is nog niet duidelijk wat zijn motief is. De omvang van de schade is evenmin bekend. De politie heeft inmiddels meer dan 250 aangiftes van vernieling in behandeling. De man sloeg vooral in de nacht toe, in Capelle aan den IJssel en in de Krimpenerwaard. Zijn acties leidden tot veel onrust in de plaatsen waar hij actief was.

De man werd opgepakt dankzij een tip van een buurtbewoner, die een verdachte situatie meldde.