Ouder echtpaar overvallen door gemaskerde mannen, klopjacht op daders

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / HH

Helmond - Een echtpaar is donderdag in alle vroegte overvallen door twee gemaskerde en gewapende mannen. De mannen drongen de woning aan de Scheepstal in het buitengebied van Helmond binnen en gingen er met een nog onbekende buit vandoor. De politie is op zoek naar de daders.