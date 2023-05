Mogelijk hogere compensatie voor zorgmedewerkers met long covid

Behalve dat ze het bedrag te laag vinden, noemen oppositiefracties het onbegrijpelijk dat Helder de regeling zo sterk afbakent. Alleen zorgpersoneel dat in de eerste coronagolf in 2020 voor covidpatiënten heeft gezorgd en daardoor zelf ook ziek werd, komen voor de eenmalige regeling in aanmerking.

Waarom niet ook schoonmakers, huishoudelijke hulpen en anderen, vroegen oppositieleden de minister tijdens een debat over de nasleep van corona. Helder antwoordde daarop dat het gaat om zorgmedewerkers die ’veelvuldig en intensief’ in aanraking zijn gekomen met besmette personen, terwijl er geen of onvoldoende beschermingsmiddelen waren. „Daar maak ik het onderscheid”, zei Helder, daarbij verwijzend naar het advies van de Raad van State over de longcovidregeling.

Hoge druk

Het kabinet erkent dat zorgmedewerkers in de eerste golf onder hoge druk en onzekere omstandigheden voor de patiënten hebben gezorgd. „Inmiddels weten we dat er een kleine groep zorgmedewerkers is die daardoor niet meer kan werken, en dat heeft enorme impact op hun leven”, schreef Helder in april aan de Kamer, toen ze de regeling aankondigde. Vandaag zegde ze tijdens een debat toe het bedrag nog dit jaar te willen uitkeren: „Daarvoor ga ik alles op alles zetten.”

Helder sprak van een ’morele plicht’ en benadrukte dat de regeling geen erkenning is dat de overheid aansprakelijk is. De overheid wist – zeker in het begin van de pandemie – niet hoe werknemers het best konden worden beschermd.

Vakbond FNV liet dinsdag weten diep teleurgesteld te zijn over de financiële regeling. „Heeft ze (Helder, red.) hier nu zo lang over moeten nadenken?”, zei FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. „Deze regeling staat bol van het wantrouwen en sluit veel mensen uit. Ze moeten bijvoorbeeld zelf bewijzen dat ze lang en intensief contact hebben gehad met covidpatiënten. Alsof het kabinet niets van de toeslagenaffaire heeft geleerd.”

Pech

FNV en CNV maken zich al drie jaar hard voor de zorgmedewerkers die de pech hadden long covid op te lopen. Velen hebben hun baan en een deel van hun inkomen verloren, doordat ze arbeidsongeschikt zijn geraakt. Uitkeringsinstantie UWV keurde in 2022 liefst 1000 zorgmedewerkers af nadat ze op het werk besmet raakten en nog altijd kampen met de gevolgen. Wie voor de regeling in aanmerking komt, krijgt de 15.000 euro naast een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

In april schreef Helder aan de Tweede Kamer dat het kabinet zich realiseert dat er een veel grotere groep mensen last heeft van langdurige covid. Met onder meer onderzoek naar de diagnose en behandeling van de klachten wil het kabinet ook die mensen „zo goed als mogelijk” ondersteunen.