Moordverdachten in zaak rapper Boechi ruziën met elkaar in rechtszaal

Een familielid, met de initialen C.Z. (geboren in 1999), en een Curaçaose man van 44 jaar uit Vlaardingen, Churendi C. staan terecht voor de moord. Volgens Churendi C. had zijn kompaan gezegd dat hij een ketting van Boechi wilde stelen, maar waren er geen plannen voor een liquidatie.

Toen de twee de rapper aantroffen langs een mobiel eettentje (een zogenoemde ’truk’i pan’) aan de Rooseveltweg heeft Z. volgens de andere verdachte echter direct het vuur geopend op de auto waar Boechi in zat.

De vermeende schutter liet aan de rechter weten dat C. heel goed op de hoogte was van het plan om Boechi voor geld te vermoorden. Voordat Z. naar de auto liep zou C. de omgeving hebben gecontroleerd. Z. riep hem in de rechtszaak op „om de waarheid te vertellen.”

De twee werden donderdagmiddag vanuit Bonaire, waar ze vastzitten, per vliegtuig naar Curaçao gebracht. De zaak zal op 27 oktober inhoudelijk worden behandeld.

De moord op de rapper riep hevige emoties op in Nederland en op Curaçao. Op 22 december werd voorafgaand aan de begrafenis van Boechi een herdenkingsdienst in het Tilburgse Willem II-stadion gehouden. Daarbij ontstonden na afloop enkele vechtpartijen.