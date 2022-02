Persoon overleden bij bootongeluk Gooimeer

De hulpdiensten rukten snel uit nadat iemand had gezien dat de boot in de problemen kwam. Een reddingsboot trof al gauw de eerste opvarende aan, die zich nog vastklampte aan de boot. Deze man is met onderkoelingsverschijnselen aan wal gebracht en overgedragen aan de klaarstaande ambulance.

Een tweede opvarende bleek zich ook al aan wal te bevinden, meldt de reddingsbrigade. Onbekend is of hij hier op eigen kracht is gekomen. Ook deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht.

Na een grote zoekactie is de derde persoon drijvend aangetroffen, gereanimeerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Uiteindelijk mocht de hulp voor hem niet baten. Volgens de krant gaat het om een 51-jarige man, maar dit kon niet bevestigd worden door de politie.

Er wordt nog onderzocht hoe de boot kon omslaan.