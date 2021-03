Herten en schapen in Nederweert doodgebeten door wolf

Uit het DNA-onderzoek van de organisatie Bij12 blijkt dat een wolf op 21 januari twee schapen in Nederweert heeft doodgebeten, op 25 januari een schaap in Stramproy en op 29 januari nog eens twee schapen in Nederweert. De totale schade hiervan is getaxeerd op ruim 1200 euro. Nu blijken dus ook de herten slachtoffer te zijn geworden van een rondzwervende wolf, meldt De Limburger.

Wolven zijn al langer in de regio op rooftocht, ze zijn al vaker waargenomen in het noorden van Belgisch Limburg, Brabant en het Weerterland. Ook in het buitengebied van Afferden hebben acht schapen het leven gelaten na een aanval van een wolf.

Veluwe

Gelderland heeft het leefgebied van de wolf in die provincie uitgebreid. Nadat de eerste wolven van Nederland zich vestigden in de provincie werden het noordelijke en het middelste deel van de Veluwe aangewezen als wolvengebied. Het noordelijke deel is nu uitgebreid en er komt een zuidelijk deel van de Veluwe bij, omdat zich daar inmiddels ook een wolvin had gevestigd. Dat dier is waarschijnlijk begin deze maand doodgereden, maar op de Zuidwest-Veluwe zou nog een mannetje rondlopen.