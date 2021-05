Laptop Malawiaanse rechter crasht: uitspraak tegen Staphorster Wim A. vertraagd

De 49-jarige Nederlander zou woensdag horen of de zaak tegen hem wordt doorgezet, maar de laptop van rechter Tsoka Banda waarop alle informatie over de kwestie staat crashte, meldt journaliste Agnes Mizere die de zitting volgde. De rechter kreeg hem niet meer op tijd aan de praat. Dat noopte hem om de zaak uit te stellen. Vrijdag volgt nu de uitspraak.

De zitting van woensdag leek eerder ook al van de baan, omdat het dossier plotseling zoek was, maar alle papieren kwamen toen tijdig tevoorschijn. Advocaat Fostino Maele, die de Nederlander vertegenwoordigt, verzoekt de rechtbank de zaak te seponeren, omdat de behandeling ervan al te lang zou duren.

Weeskinderen

De Staphorster – lang verbonden aan de lokale SGP – werkte in Malawi als financieel manager bij de christelijke Timotheos-stichting die training, onderwijs en hulpverlening biedt aan (wees)kinderen en studenten in het straatarme gebied, en ook religieuze steun verleent. Inmiddels is hij daar, met afkoping van zijn arbeidsovereenkomst, ontslagen.

Bekijk ook: Staphorster verdacht van seksueel misbruik in Malawi

Volgens de lokale hulporganisatie Eye of the Child zijn de jonge slachtoffers die door A. werden misbruikt ’tussen 15 en 19 jaar oud’. Er loopt ook nog een andere zaak in het Afrikaanse land rond de Staphorster, die om ernstig misbruik van veelal jonge mannen gaat.