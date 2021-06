Marokko vanaf 15 juni weer open voor buitenlandse reizigers

Mensen die uit landen komen waar de besmettingscijfers nog hoog zijn of uit landen die geen betrouwbare gegevens kunnen overleggen, hebben naast een negatieve test ook een speciale vergunning nodig om het land in te komen. Welke landen dat zijn, is niet bekend.

Het Noord-Afrikaanse land was lange tijd voor een groot deel afgesloten van de buitenwereld. Reizigers uit Nederland mochten het land niet in en de Marokkaanse regering had alle rechtstreekse vluchten tussen Marokko en Nederland opgeschort. Ook met de ferry was reizen naar Marokko niet mogelijk.

Marokko is sinds vorige maand bezig met het versoepelen van de coronamaatregelen. In het land zijn inmiddels 5 miljoen prikken gezet.