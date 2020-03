Coronavirus: Wat doet Azië beter dan wij in het Westen?

Afstand houden in een supermarkt in Singapore. Ⓒ foto AFP

Amsterdam - Terwijl het in Europa en Noord-Amerika maar niet lukt om het aantal coronabesmettingen terug te brengen, slaagde een aantal Aziatische landen er wel in greep op het virus te krijgen. Hongkong, Taiwan en Singapore weten tot nu toe ondanks de nabijheid van China het aantal besmettingen zeer beperkt te houden, terwijl Zuid-Korea na een aanvankelijke explosie van coronagevallen de curve weer in een dalende lijn wist te brengen. Wat deden zij anders en beter dan wij in het Westen?