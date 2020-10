LIVE | Aantal nieuwe besmettingen in Duitsland zakt naar 11.000

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland valt zondag iets lager uit dan de dag daarvoor. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt dat in de afgelopen 24 uur het aantal coronagevallen met 11.176 is gestegen.

Zaterdag ging het om 14.714 nieuwe gevallen. Dat was een record. Het totale aantal besmettingen in Duitsland komt nu uit op ruim 429.000. Het dodental steeg met 29 tot 10.032.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel riep zaterdag in een videoboodschap Duitsers op het aantal sociale contacten te beperken en zo min mogelijk te reizen. Als inwoners het aantal contactmomenten verkleinen „kunnen we gezamenlijk de enorme uitdaging aangaan die het virus met zich meebrengt”, aldus Merkel.

