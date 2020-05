Stoelendans om Tweede Kamer weer volop te laten werken

Ook kunnen partijen weer lijfelijk bijeenkomen voor hun wekelijkse fractievergadering. Omdat niet alle fractiekamers groot genoeg zijn om de afstand van anderhalve meter te garanderen, vindt er een stoelendans plaats. Zo is de VVD gevraagd haar fractiekamer open te stellen voor andere partijen, aangezien de grootste partij in de Kamer het voorlopig nog bij videovergaderen houdt. Mogelijk gaat de SP vergaderen op de VVD-vleugel.

De VVD is met 32 Kamerleden groter dan de regels voor samenkomsten voorlopig toestaan (maximaal 30). De partij wil zich ook aan het voorschrift houden om zoveel mogelijk thuis te werken, ook al is dat niet ideaal. Behalve de ruimtes in de Tweede Kamer wordt ook de kelder van de Ridderzaal beschikbaar gesteld voor fractievergaderingen.

In het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, is voorgesteld om het hoofdelijk stemmen weer mogelijk te maken. Aanvankelijk was het idee om alle 150 Kamerleden over de zaal, inclusief publieke tribune, te verspreiden, maar dat werd door de meeste partijen onwerkbaar geacht. Nu is het idee om cohorten van vijftig leden te stemmen, waarna telkens de ruimte wordt schoongemaakt. De partijen zijn daarover nog onderling in conclaaf.

Donderdag al problemen

De hoofdelijke stemming kan deze donderdag al een probleem vormen, als bij het debat over burgerslachtoffers in Irak de SP een motie van wantrouwen tegen defensieminister Bijleveld in stemming brengt. In de Kamer is het gebruikelijk zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen als de positie van een bewindspersoon in het geding is; dit om hem of haar niet onnodig lang te laten bungelen. Van thuiswerkende Kamerleden kan echter niet worden verwacht dat ze binnen vijf minuten na de stemmingsbel vanuit hun woonplaats in Limburg of Groningen op het Binnenhof staan.

De afgelopen twee maanden was de Kamer weliswaar in bedrijf, maar vonden de vergaderingen vooral per videoverbinding en schriftelijk plaats. De debatten in de grote zaal gingen alleen over corona. Veel wetsvoorstellen zijn doorgeschoven tot na de zomer. Vanaf volgende week houdt de Kamer wel weer eens per week een ’regeling van werkzaamheden’, de vergadering om alle grote debatten te agenderen. Het gaat daarbij voorlopig alleen om onderwerpen die met de coronacrisis te maken hebben of waarvan de juridische of financiële gevolgen groot zijn als ze niet met spoed worden behandeld in de Kamer. Ook gaat het om ’urgente politieke kwesties’. Daarvoor zijn ook de drie commissiezalen beschikbaar die coronaproof zijn gemaakt, waaronder de Oude Zaal.