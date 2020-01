MAASTRICHT - De mogelijke opgraving van het lichaam van de 18-jarige Tanja Groen uit Schagen houdt de gemoederen in Maastricht bezig. Buurtbewoners hopen met heel hun hart dat Groen, die in 1993 verdween nadat ze van een ontgroeningsfeestje in Maastricht terugfietste naar haar kamer in Gronsveld, gevonden zal worden. „Dan krijgen haar ouders na 26 jaar eindelijk rust.”