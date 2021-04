’Zwarte Joop’ redde Nederlands vroomste school, het Joodse Cheider, met bordeelgeld

Niemand minder dan prinses Margriet verrichtte op 2 februari 1994 de officiële opening van het nieuwe Cheider-gebouw, de Joodse school in Amsterdam. Ⓒ Erwin Verheijen

Amsterdam - Jongens en meisjes lopen nog altijd via gescheiden ingangen naar gescheiden lokalen in de meest orthodoxe school van Nederland, het Joodse Cheider in Amsterdam-Zuid. Bijna was dit bolwerk van vroomheid door geldgebrek op de fles gegaan, tot uitgerekend Wallenkoning Zwarte Joop met geld ging smijten. De school ontving tassen vol bankbiljetten, verdiend in stripclubs, sekstheaters en illegale casino’s. Het opmerkelijke monsterverbond staat beschreven in een nieuwe biografie van de oprichter van het Cheider, de kleurrijke verzetsman en ’orthodoxe held’ Adje Cohen.