Meer aangiften tegen Willem Engel dan tegen Geert Wilders

Dikkeboom meent dat Engel zich schuldig maakt aan opruiing, verspreiden van medische desinformatie, het in gevaar brengen van de volksgezondheid en dat alles zelfs met een terroristisch oogmerk. De aangifte bestrijkt een reeks ontvlambare uitspraken van de Viruswaarheid-aanvoerder. Volgens Dikkeboom zaaien die angst, waardoor rellen zoals die van afgelopen weekend konden oplaaien.

Willem Engel vindt dat onzin. „Hij heeft er veel werk in gestopt”, zegt hij over Dikkebooms website waar aangevers terecht kunnen. „Maar het is laster en smaad, ook mijn portretrecht wordt geschonden. Maar dit valt wat mij betreft ook onder oplichting. Het zet mensen op het verkeerde been, je verleidt mensen om een valse aangifte te doen. Ik vind het wel leuk om mijn eigen uitspraken zo in de aangifte terug te lezen en dan denk ik: dat heb ik toch goed gedaan, dat ik niet één keer over de schreef ben gegaan.”

Viruspolarisatie

„Zijn invloed is groot en daar vloeit gevaar uit”, zegt Dikkeboom. „Zijn uitspraken leiden tot polarisatie. Hij moet steeds gekkere dingen doen om de aandacht van zijn volgers te krijgen.”

Een van de gewraakte uitspraken dateert van vorige week. Engel schreef op Twitter ’het is je plicht om te zorgen voor zoveel mogelijk infecties’. Levensgevaarlijk, meent Dikkeboom. Engel: „Ik snap dat mensen daar aanstoot aan nemen, maar het was bedoeld om de discussie los te maken: voor wie is het virus nou eigenlijk gevaarlijk? IK schreef erbij dat het alleen geldt als je gezond bent en onder de zeventig. Dat was de disclaimer.”

Strafbaar

Dikkeboom wil dat het Openbaar Ministerie zich aan zijn woord houdt. Procureur-generaal Gerrit van der Burg kondigde in januari aan dat het OM hard zou optreden tegen opruiers. „Opruiing is ook een ernstig misdrijf. Diegene die via social media – of anderszins- ánderen aanzet om de avondklok te negeren of anderen aanzet om geweld te gaan plegen, die krijgen er ook stevig van langs als het aan het OM ligt.”

Er loopt al een onderzoek tegen uitspraken van Willem Engel over burgerarrest op agenten. Op 23 december gaat die zaak verder.

Engel is niet helemaal gerust op een voor hem gunstige afloop van de massa-aangifte. „We hebben 23 rechtszaken gevoerd waarvan we er maar twee hebben gewonnen. Rechters zijn activistisch bezig, we hebben niet echt een rechtsstaat op het moment. Het is een enge wereld geworden.”