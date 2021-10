15-jarige automobilist negeert stopteken, ramt politiewagen na achtervolging

Binnenland

Drietal in auto ramt politiewagens tijdens wilde achtervolging

Een drietal in een auto is in de nacht van dinsdag op woensdag op de vlucht geslagen voor de politie en heeft bij de achtervolging meerdere politiewagens geramd. De drie negeerden rond 03.15 uur een stopteken in Oisterwijk en kwamen na een flinke achtervolging uiteindelijk tot stilstand in Waalre.