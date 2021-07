Ouders vaak betrokken bij seksuele uitbuiting van hun kind

In 2020 meldden zich 283 kinderen op het digitale hulpplatform, 250 van hen gaven aan zelf slachtoffer van seksuele uitbuiting te zijn. Ze werden bijvoorbeeld ingezet bij webcamseks of aan derden uitgeleend om seksuele handelingen te verrichten.

Misbruik in eigen huis

Het rapport toont volgens een woordvoerder aan dat de seksuele uitbuiting van soms heel jonge kinderen ook tijdens de coronapandemie is doorgegaan. „Het is duidelijk dat mensenhandelaren zich hierdoor niet hebben laten weerhouden.” De uitbuitingssituatie duurde in meer dan de helft van de gevallen langer dan twee jaar.

„Dat het misbruik ook in eigen huis kan plaatsvinden maakt signalering extra lastig”, aldus de woordvoerder van het CKM. Het centrum roept demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn) op „om te verkennen in hoeverre de zorg en de opsporing op de hoogte zijn van dit soort zaken en of aanvullende maatregelen nodig zijn.”