’Russische wereldkampioen gevechtstank-biatlon sterft in tank Oekraïne’

Een tankbiatlon is een militaire wedstrijd waarin bemanningen van een tank laten zien hoe nauwkeurig en snel ze kunnen schieten tijdens het uitvoeren van manoeuvres. In die competitie was de 25-jarige Bato Basanov in 2021 wereldkampioen geworden bij de World Tank Biathlon. „Het lukte Basanov om doelen te raken terwijl zijn tank met 80 kilometer per uur reed”, meldt de Daily Mail. Aan de wedstrijd deden militairen mee uit 19 verschillende landen.

Tekst loopt door onder de video.

Toen Rusland Oekraïne binnenviel moest Basanov zijn kwaliteiten in zijn tank in ’het echt’ laten zien. Hij werd met zijn tank uitgezonden naar Oekraïne. Daar is hij tijdens een gevecht in zijn tank geraakt en vervolgens aan zijn verwondingen overleden. „De dood van Bato Basanov is de bevestiging dat tankbiatlon en echte oorlog totaal verschillende dingen zijn”, meldt de Daily Mail.

Zijn vrienden en familie zijn in rouw. In een verklaring noemen ze Bato „een open, responsieve, zeer sociale man, een trouwe kameraad en vriend. Hij stond altijd klaar om te hulp te schieten.”