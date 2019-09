Chaos langs Canadese kust door orkaan Dorian

Hoewel de storm de afgelopen dagen in kracht is afgenomen, worden in Canada nog windsnelheden van 150 kilometer per uur gemeten. De Canadese regering heeft het leger gestuurd om te helpen bij het opruimen van de schade en het evacueren van bewoners in kustplaatsen.

Zeker 330.000 huishoudens in Nova Scotia zitten zonder stroom. Er zijn geen berichten over persoonlijke ongelukken.

Na Nova Scotia trekt de storm verder noordwaarts richting Prince Edward Island. In de loop van zondag bereikt Dorian dan Newfoundland.

Vluchtelingen aangekomen in VS

Ondertussen is een grote groep Bahamanen met een cruiseschip naar de Amerikaanse staat Florida gebracht. De evacués arriveerden zaterdag in Palm Beach na een reis van ongeveer 133 kilometer aan boord van het schip Grand Celebration.

Het schip vervoerde ongeveer 1100 evacués vanuit de stad Freeport op eiland Grand Bahama. Ook daar heeft de orkaan Dorian flink huisgehouden. De opvarenden hadden geluk, want duizenden mensen hadden geprobeerd een plek aan boord te bemachtigen.

Een 42-jarige ondernemer Thomas Stubbs uit Freeport vertelde dat hij binnen enkele dagen weer naar huis wil. De man wil bouwmaterialen inslaan om de huizen van tientallen vrienden en familieleden te herbouwen. „Ik heb veel, heel veel, verloren. Maar ik kom terug.”