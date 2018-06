’Auto het grootste gevaar’

Het is onbegrijpelijk dat gevaar factor nummer één de meeste, zo niet alle voorrang krijgt. De meest kwetsbare verkeersdeelnemers zijn nog steeds fietsers en voetgangers. Vogelvrij zijn zij. Dan ontstaat om te overleven inderdaad afwijkend (niet goed te praten) verkeersgedrag (WUZ, 10/3). In de 40 jaren dat ik politieman was, heb ik nimmer meegemaakt dat een fietser of voetganger een automobilist doodreed. Andersom wel!

Hennie Hagestein