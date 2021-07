Grizzlybeer sleurt vrouw uit tent en doodt haar

Premium Binnenland

Kleurt Nederland rood op Europese besmettingskaart? ’We zijn de kat op het spek aan het binden’

Net nu we reikhalzend uitkijken naar een paar weekjes vakantie in het zonnige buitenland, maakt de reisbranche zich zorgen over het aantal besmettingen dat flink toeneemt. In het afgelopen etmaal werden 3688 nieuwe coronagevallen gemeld, genoeg voor code rood op de Europese coronakaart. Zijn we stra...