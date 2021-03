Zo stemde Nederland: bekijk hier de uitslagen per gemeente

Mobiele gebruikers klikken hier

Kaart kleurt VVD-blauw

De VVD lijkt vrijwel in heel Nederland de grootste partij te worden. De teller van gemeenten waar de partij de meeste stemmen kreeg, staat inmiddels op 280. Naaste concurrenten zijn de PVV en D66, die respectievelijk dertien en twaalf gemeenten op hun naam schreven.

In de zee van VVD-blauw op de landkaart is het zoeken naar de andere partijen. De steun voor de PVV is vooral te vinden in Limburg (Heerlen, Kerkrade, Brunssum, Landgraaf, Echt-Susteren, Roerdalen en Stein) en in het noordoosten van het land (Emmen, Westerwolde, Pekela, Stadskanaal). Daarnaast kreeg de PVV de meeste stemmen in Rucphen (Noord-Brabant) en Edam-Volendam (Noord-Holland). D66 won in steden als Zwolle, Groningen, Haarlem, Arnhem, Nijmegen, Leeuwarden en Delft.

Provinciale resultaten

Liever de uitslagen per provincie? Klik dan op de naam van uw provincie.

