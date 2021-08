15-jarig meisje met neussonde en zwarte labrador uit Susteren vermist

Binnenland

Man masturbeert terwijl hij kijkt naar 4-jarig meisje dat speelt in tuin

De politie is op zoek naar een man die zaterdag stond te masturberen op het Bultsepad in Nuenen terwijl hij keek naar een 4-jarig meisje dat in de tuin aan het spelen was. Haar moeder is woest een plaatste een foto van de man op Facebook.