Politie koopt sinterklaascadeaus voor kinderen na diefstal

Een onbekende man nam dit weekend de cadeautjes mee die voor de deur van de woning lagen. En dat konden agenten niet over hun kant laten gaan. Op Twitter plaatsen ze een foto van een zak die vol zit met cadeautjes. „Op 5/12 was in Charlois een feest, totdat er een boef langs is geweest. De deur ging open en wat een pech, de zak en kado’s waren weg. De politie vond dit naar en zette een zak kado’s klaar! En ook hebben wij nieuwe kado’s gekocht, naar de boef wordt natuurlijk gezocht!”

De vader van de kinderen laat weten dat zijn kinderen heel blij waren met de verrassing. „Mooi hoe jullie dit hebben opgepakt. Super bedankt.” Aan RTL Nieuws laat de man weten dat de actie „verzacht.” „We zijn absoluut niet zielig of hulpbehoevend, dus toen ze ons over dit plan vertelden, zeiden wij dat het echt niet nodig was. Maar ze wilden per se iets geven. Een hartstikke lief gebaar.”

In de zak troffen de kinderen Monopoly Valsspelers Editie, Scoubidou touwtjes en een dierenkwartet aan. Ook kregen ze een teddybeer met een sjaaltje van de politie.