Tweede Kamer gaat weer in Oude Zaal debatteren

De Oude Zaal ziet er inmiddels compleet anders uit. Het heeft een veelkleurig blokkenkleed en een moderne facelift gekregen. De ruimte is af te huren voor borrels en andere bijeenkomsten.

De Oude Zaal in 1992 Ⓒ ANP

20 april

Vanaf 20 april kan de Tweede Kamer er weer vergaderen. Dat gebeurt om in coronatijd meer debatten te kunnen houden. De zaal is ruim van opzet, zo kan er beter rekening worden gehouden met de regel om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

In de Tweede Kamer klonk de afgelopen tijd veel gemopper dat er vanwege corona nog maar weinig openbare debatten werden gehouden. Veel wordt schriftelijk afgedaan, niet openlijk. Besloten is inmiddels om dat anders aan te pakken. Naast de plenaire zaal zullen die in de Thorbeckezaal, Troelstrazaal en de Oude Zaal worden gehouden.

„Er is gezocht naar een goede balans tussen de continuïteit van het parlementaire proces en de zorg voor de gezondheid van de Kamerleden, medewerkers en journalisten”, zegt Kamervoorzitter Arib daarover. „Er komen meer publieke debatten, zodat Kamerleden hun controlerende en medewetgevende rol kunnen uitvoeren en kwesties kunnen agenderen die zijzelf noodzakelijk en urgent achten.”