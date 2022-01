OM eist acht maanden cel voor dataroof bij GGD

De GGD deed in januari 2021 aangifte van computervredebreuk na een melding van RTL Nieuws dat er gehandeld zou worden in persoonsgegevens afkomstig van het computersysteem van de GGD. Tot aan zijn aanhouding op 12 februari zou de verdachte in totaal 795 foto’s hebben gemaakt van dossiers in het systeem van de GGD.

De verdachte had een training gevolgd en een geheimhoudingsverklaring getekend. „De verdachte wist dondersgoed dat hij strafbaar bezig was”, zei de officier vrijdag in de rechtbank in Utrecht, „en ik neem het hem kwalijk dat hij met zijn praktijken is doorgegaan nadat er landelijke commotie was ontstaan over de handel in gegevens uit systemen van de GGD.”

Het OM eiste naast de celstraf dat de verdachte zijn winst van 795 euro moet inleveren, een euro voor elke foto die hij had doorgestuurd. De rechtbank doet vrijdag 28 januari uitspraak.