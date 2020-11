Twee minderjarige Belgen opgepakt voor plannen aanslag

Ze werden in Eupen in Oost-België gearresteerd, vóór de dodelijke aanslag maandag in Wenen, die inmiddels is opgeëist door IS.

Het parket van Eupen meldt in een persbericht dat het tweetal wordt verdacht van een „poging tot terroristische moord en deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie.” Beiden zijn voor de onderzoeksrechter en jeugdrechter geleid en in een jeugdinstelling geplaatst.

Volgens het OM zijn dankzij de samenwerking met federale autoriteiten en de binnenlandse veiligheidsdienst „eventuele misdrijven voorkomen.” In het weekend zijn twee huiszoekingen gedaan, in Eupen en in Kelmis. Beide gemeenten liggen in Duitstalig België, vlakbij Aken. Omdat het gaat om minderjarigen geeft het OM geen verdere informatie.