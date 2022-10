Premium Het beste van De Telegraaf

Vangrail had leven Hebe en Sanne kunnen redden: risico’s groot als auto van weg raakt

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

De tienjarige Hebe en haar begeleidster Sanne, die overleden in een auto die te water raakte. Ⓒ eigen foto

De drama’s rond de tienjarige Hebe en haar begeleidster Sanne, en de Marokkaanse familie die van een bruiloft op weg was naar huis, maken pijnlijk duidelijk dat het fataal kan aflopen als een auto in het water belandt. De laatst bekende cijfers geven aan dat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers dat van de weg raakte zelfs historisch hoog is. Wat kunnen we in ’Nederland waterland’ doen om die even trieste als zorgwekkende ontwikkeling te stoppen?