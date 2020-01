Lokale SP-politicus maakt ook na ’sorry’ vergelijking Baudet en nazisme

De Groningse rel begon met een tweet van Forum voor Democratie-fractievoorzitter Baudet. Die had een Geenstijl-artikel van Eva Vlaardingerbroek over massa-immigratie aangeprezen. „Zij legt de vinger op de zere plek”, aldus Baudet, waarna hij een aantal politieke partijen van onderuit de zak geeft.

Op die tweet reageerde het account ’Linksgekkie Des Vaderlands’, volgens RTV Noord van Kluit, met ’mond dicht Nazi’. Telefonisch reageerde de SP’er tegenover de regionale tv-zender. Hij noemde Baudet een nazi omdat ’hij aan alle kanten laat blijken dat hij dat gedachtegoed aanhangt’.

De journalisten vragen of de lokale FvD’ers dan ook nazi’s zijn. „Dat zou je zo kunnen opvatten, maar wegkijken is nog veel erger”, aldus Kluit. „In de jaren ’30 werd er ook tegen het nazisme geageerd, maar daar werd ook niet op gereageerd. Ik weet niet of dit de beste manier is, maar het is voorlopig mijn manier.”

Sorry, maar weinig berouw

„Het is een extreme mening, maar ik heb hier drie keer over nagedacht en ik blijf hier achter staan”, vertelde Kluit, sinds 1 januari fractievoorzitter, telefonisch over de tweet. Vandaag biedt hij op Twitter toch excuses aan.

Bij RTV Noord legt Kruit uit waarom hij sorry zegt. „Ik heb me onvoldoende beseft wat voor impact dit zou hebben op de partij. Ik ben sinds januari fractievoorzitter en daardoor straalt zo’n uitspraak meer dan vroeger ook af op mijn partij.” Hij heeft de tweet verwijderd.

Maar helemaal veranderd van gedachten is Kruit niet. „Ik zie zeer zeker gelijkenissen tussen Baudet en het fascisme en nazisme. Dan bedoel ik de enorme buitenlandhaat die Baudet tentoonspreidt, de aanvallen van de posities van rechters, media en iedereen die een andere mening heeft.”

Geen reactie meer

Zondagmiddag stond een gesprek met het afdelingsbestuur, regiovertegenwoordiger Angelique Schoonewille en de andere vier fractieleden op het programma. Als De Telegraaf hem rond 17.15 uur naar zijn uitspraken vraagt, benadrukt Kluit meermaals niet meer te willen reageren.