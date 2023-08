Donald Trump donderdag op de foto voor een ’mugshot’

Trump is in de Amerikaanse staat samen met achttien anderen aangeklaagd wegens onder meer afpersing en samenzwering bij pogingen om de verkiezingsnederlaag uit 2020 ongedaan te maken. Daarbij zouden nep-kiesmannen zijn ingezet en werd ingebroken in stemmachines. Een aantal verdachten heeft zich gisteren reeds gemeld, onder wie advocaat en oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani.

Trump heeft aangekondigd donderdagmiddag naar Georgia te gaan. De lokale sheriff verklaarde dat de oud-president „als ieder andere verdachte” zal worden behandeld. Volgens een oud-directeur van het cellencomplex aan de rand van Atlanta betekent dit dat Trump wordt gefouilleerd, een medisch onderzoek krijgt, alsmede een intakegesprek, waarna de foto volgt. De vraag is of de Secret Service, die Trump beveiligt, dit alles zal toestaan.

Borgsom

Trump mag na de formaliteiten vertrekken, nadat eerder de borgsom op 200.000 dollar was gezet. Op sociale media trok hij gisteren van leer tegen de gang van zaken. De Republikein blijft beweren dat de presidentsverkiezingen van 2020 gestolen zijn. Hij noemt zichzelf en andere verdachten „dappere Amerikaanse patriotten” die straks in de rechtbank kunnen laten zien dat de stembusgang doorgestoken kaart was.

Naast Georgia lopen er strafzaken in New York, Washington DC en Florida. Ook daar moest Trump zich eerder melden. In de zaak in Florida, die draait om achtergehouden staatsgeheimen, heeft een medeverdachte een belastende verklaring afgelegd na een advocatenwisseling. Volgens deze IT-specialist in Trumps Mar-a-lago resort zijn er pogingen geweest om beelden van bewakingscamera’s te wissen waarop te zien was dat dozen met documenten werden verplaatst voorafgaand aan de FBI-inval. Eerder ontkende de man dat.

De strafrechtelijke perikelen wierpen hun schaduw vooruit over het eerste Republikeinse presidentiële debat tussen acht kandidaten van woensdagavond (03.00 donderdag Nederlandse tijd). Trump zelf was daar niet bij. Hij gaf de voorkeur aan een interview met voormalig Fox News talkshowhost Tucker Carlson, dat gelijktijdig werd uitgezonden.