Vlieginstructeur komt om het leven nadat leerling cruciale stuurfout maakt

Kopieer naar clipboard

Een Cessna 172, ter illustratie. Ⓒ ANP / Frans Lemmens

Newport News - Bij een ongeval met een vliegtuigje in de Amerikaanse staat Virginia is een 23-jarige vlieginstructeur om het leven gekomen. Uit onderzoek is gebleken dat niet zij, maar de 18-jarige leering die aan het vliegen was, een stuurfout maakte die tot het ongeval geleid heeft.