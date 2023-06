Al ruim 100.000 euro opgehaald voor herstel vernield kankermonument

Bijna alle 67 glazen gedenkplaten van het monument in het Koningin Wilhelminabos zijn vermoedelijk met een hamer kapotgeslagen, bleek eerder deze week. Op de glasplaten stonden namen van duizenden mensen. KWF Kankerbestrijding meldde eerder aangifte te doen van de vernielingen.

„Vrijwel alle glazen panelen met daarop de namen van zo’n 20.000 mensen die overleden zijn aan kanker, zijn met de grond gelijkgemaakt”, aldus Dikkeboom in de uitleg bij zijn inzamelingsactie op de site van KWF. De initiatiefnemer spreekt van een enorme klap voor de nabestaanden en noemt de vernieling een vreselijke daad. „Dit moét hersteld worden”, schrijft Dikkeboom.

Donaties komen ten goede aan het opruimen van de scherven en „het herstel en de realisatie van een (nieuw) passend herdenkingsmonument, in welke vorm dan ook.” Het oude monument vond Dikkeboom zelf „heel mooi”, dus wat hem betreft, zou het monument in oude glorie kunnen worden hersteld, zegt hij. Maar of er inderdaad weer wordt gekozen voor glasplaten, die kans lopen opnieuw te worden vernield, weet Dikkeboom niet.

Het is nog onduidelijk hoeveel het herstel gaat kosten, maar Dikkeboom hoopt 200.000 euro op te halen. De gemeente Dronten en de provincie Flevoland hebben bekendgemaakt allebei 15.000 euro te doneren.

Naast glaspanelen staan er in het Koningin Wilhelminabos 25.000 bomen die geplant zijn ter herinnering aan mensen die overleden zijn aan kanker. Het herdenkingsbos bestaat sinds 1999. De Stichting Nationale Boomfeestdag en Staatsbosbeheer schonken het aan KWF Kankerbestrijding.

KWF heeft laten weten enorm veel hartverwarmende reacties te krijgen. „Er zijn verschillende initiatieven, waaronder de bijzondere en grootschalige actie van Norbert, waar we heel dankbaar voor zijn.” De stichting wil met de gemeente Dronten, Staatsbosbeheer en stichting Boomfeestdag kijken naar de mogelijkheden voor een nieuw herdenkingsmonument. „Het is nu nog niet duidelijk wat dat wordt en wanneer het is te realiseren.”